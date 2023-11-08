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Названы сроки окончания исследований новой версии вакцины «Спутник V»

Клинические исследования обновленного «Спутника V» закончатся в начале декабря

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с новым антигенным составом рассчитывают окончить в начале декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией государственной коллекции вирусов НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи Минздрава Инна Должикова.

Планируется, что потом разработанная вакцина уже поступит в гражданский оборот для вакцинации россиян.

«Изменение состава вакцины, новая версия которой уже проходит клинические исследования, позволит дополнительно повысить ее защитную эффективность именно в отношении профилактики инфицирования», — подчеркнула Должикова.

Сроки начала вакцинации обновленным препаратом от коронавируса в РФ среди населения пока не называются.

В конце октября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в ряде субъектов страны наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом. Он призывал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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