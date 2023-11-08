В МВД раскрыли схему похищения денег у россиян и отправки их на Украину

Полиция Петербурга и Ленобласти задержала на территории ДНР четверых подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, участники схемы предлагали россиянам заработать на биржевых операциях. После этого средства потерпевших выводились, обменивались на гривны и направлялись на Украину.

Правоохранители обратили внимание на подозреваемых после того, как на деятельность мошенников пожаловалась женщина. В результате оперативники выявили схему.

Ущерб от действий аферистов превысил три миллиона рублей. На данный момент продолжается предварительное расследование.

Ранее в Якутске мужчина перевел мошенникам более десяти миллионов рублей, продал жилье и взял кредит по их совету.