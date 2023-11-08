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Онколог рассказала об опасности острой пищи для отдельных категорий людей

Врач-онколог Исакова: некоторым людям опасно включать в рацион острую пищу

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Freepik.com

Если периодически включать в рацион острую пищу, это не спровоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта, убеждена врач-онколог Суна Исакова. При этом лучше есть побольше овощей и фруктов, и поменьше — соли. Однако людям с воспалительными заболеваниями кишечника, язвой и другими заболеваниями лучше отказаться от острой пищи, рассказала она RT.

Также острую пищу не рекомендуется есть людям с синдромом раздраженного кишечника, с язвой желудка и рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы. При таким заболеваниях острая пища может спровоцировать обострение.

Объясняя механизм действия острой пищи, врач пояснила, что капсаицин — вызывающее ощущения жжения и боли вещество — не оказывает повреждающего действия на ткани ЖКТ. Если говорить о раке желудка, то пример Кореи, где острые блюда очень распространены, свидетельствуют об отсутствии прямой связи с диетическими факторами, отметила Исакова.

«Скорее всего, основная причина заболеваемости — высокий процент инфицирования бактерией хеликобактер пилори, которая обитает в желудке, — пояснила она. — На сегодняшний день имеется достаточно данных, подтверждающих значимую роль бактерии в развитии рака желудка».

Чтобы снизить риск инфицирования бактерией хеликобактер пилори, нужно тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи, подчеркнула врач. При обнаружении инфекции нужно пройти полноценное лечение.

Кроме того, онколог посоветовала россиянам отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, есть меньше жареного и копченого красного мяса, а при выявлении заболеваний ЖКХ — боли, нарушении стула, изжоге и других — не затягивать с обращением к врачу.

Напомним, также врачи считают, что острая пища может снизить риск болезней сердца и органов дыхания. Также легкая боль и жжение во время еды могут спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина — гормонов счастья и удовольствия.

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