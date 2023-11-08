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Стало известно, во сколько зарплат обойдется ремонт квартиры в Москве

«Авито Услуги»: ремонт однокомнатной квартиры в Москве обойдется в две зарплаты

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Shutterstock

На проведение капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в Москве придется потратить не менее двух месячных зарплат, выяснил сервис «Авито Услуги» в ходе исследования. С его результатами ознакомилась «Москва 24».

По данным аналитиков, спрос на услуги по ремонту под ключ в столице в третьем квартале увеличился на 156% в сравнении с прошлогодними показателями. Теперь стоимость услуг капремонта в среднем начинается от 7 тыс. рублей за квадратный метр.

«Таким образом, в Москве при средней площади однушки в 37 квадратных метров для оплаты услуг мастеров по ремонту потребуется сумма от 259 тыс. рублей, или в среднем от двух месячных зарплат. Согласно данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе — июле 2023 года составила 129,5 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

На ремонт двухкомнатной квартиры, площадь которой в среднем составляет 55 квадратных метров, придется затратить от 385 тыс. рублей, или от трех месячных зарплат. При этом конечная стоимость ремонта будет зависеть также от выбора материалов черновой и чистовой отделки.

В конце октября сообщалось, что стоимость отделочных материалов для ремонта квартир в России выросла на 5-8% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что большинство россиян не прекращают стройку и ремонт в доме в холодное время года.

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