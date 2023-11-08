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В Казани началась подготовка гостевого маршрута к саммиту БРИКС

Гостевой маршрут к саммиту БРИКС подготовят в Казани

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Depositphotos

В Казани начали готовить гостевой маршрут к саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанской мэрии.

В рамках этой работы представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города осматривают здания, которые расположены вдоль будущего маршрута.

«Администрация Вахитовского и Приволжского районов в рамках подготовки к предстоящему саммиту стран БРИКС ведет работу по осмотру зданий, которые расположены вдоль гостевого маршрута. Итоги проведенной работы сообщим чуть позже», — сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. По его словам, «наше председательство будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Глава государства добавил, что на площадке планируется провести около 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что БРИКС планирует утвердить кандидатов на статус партнеров к саммиту в Казани.

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