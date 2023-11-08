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Беременным женщинам в России призвали выплачивать единое пособие

Детский омбудсмен РТ Волынец призвала ввести единое пособие для беременных

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В России беременным женщинам необходимо выплачивать единое пособие по факту регистрации беременности, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Рассмотреть такую возможность она призвала первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую, передает RT со ссылкой на копию ее обращения.

Волынец напомнила, что сейчас в России предоставляется возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка беременным женщинам, нуждающимся в поддержке и имеющим детей в возрасте до 17 лет. Для назначения этой меры поддержки проводится комплексная оценка финансового положения семьи.

Однако женщинам следует предоставлять единое пособие по беременности по факту ее регистрации, убеждена уполномоченный по правам ребенка. Это позволит расширить спектр мер социальной поддержки, подчеркнула она. Омбудсмен также призвала исключить комплексный подход в оценке нуждаемости семьи и увеличить пособие до прожиточного минимума того или иного субъекта.

Напомним, в Госдуме призвали ввести фиксированную выплату к пенсии для жителей старше 70 лет, если они в течение жизни воспитывали троих и более детей.

Специалисты ранее сообщили, что в 2024 году вырастут выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей. Так, сейчас мать, ухаживающая за ребенком возрастом до 1,5 лет, получает 33 282 рубля. В следующем году сумма вырастет до 49 123 рублей, а в 2025-м — до 68 996 рублей.

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