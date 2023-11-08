Мануальный терапевт домогался школьницы во время сеанса массажа

В Башкирии мануального терапевта подозревают в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Уфе. Школьница впервые пришла к своему специалисту без матери. На сеансе мужчина попросил клиентку раздеться и лечь на спину. Позже терапевт начал приставать к девочке и заявил, что это якобы нравится всем девушкам.

Во время манипуляций школьница просила остановиться из-за боли, но специалист продолжал. В результате девушка была напугана и рассказала о произошедшем матери после того, как вернулась домой.

Взрослые обратились в полицию. Правоохранители задержали массажиста, свою вину он признал.

Ранее в Ленобласти рецидивиста задержали за домогательства в отношении шестилетней девочки.