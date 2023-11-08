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В Госдуме предложили полностью запретить продавать алкоголь в кегах

Депутат Хамзаев предложил запретить в России продажу алкоголя в кегах

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Виталий Аньков/РИА Новости

В России предложили полностью запретить продажу алкоголя в кегах — металлических емкостях, которые обычно используют для хранения и перевозки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

По его словам, именно кеги часто становятся лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатным и контрафактным алкоголем.

«Сегодня никто не считает, сколько алкоголя «приходит» в бары, рестораны и кафе в кегах и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу», — сказал депутат.

Он отметил, что пока нет никакого контроля этой ситуации. То есть алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах — невозможно, заключил парламентарий.

Примером недобросовестного использования кег стал случай в Челябинске. Там таможенники не пустили на территорию РФ грузовик с 15 тоннами пива. По документам в большегрузе, который следовал из казахстанского города Рудный в Санкт-Петербург, было безалкогольное пиво. Однако экспертиза показала наличие в пиве этилового спирта. В грузовике находились 312 пятидесятилитровых емкостей (кег) общей массой 15 тонн.

Ранее в Белгородской области запретили продажу пиротехники до 26 января 2024 года.

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