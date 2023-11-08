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Россиянин написал в чат сообщение о поджоге военкомата и стал фигурантом дела

Shot: под Архангельском мужчину задержали за призыв поджечь здание военкомата

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Архангельской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело после сообщений в чате. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Правоохранители обратили внимание на 26-летнего мужчину после того, как в одной из бесед в мессенджере он написал несколько сообщений. В них подозреваемый призывал односельчан поджечь здание военкомата.

Россиянина задержали в селе Ильинско-Подомское. У мужчины также провели обыск, в рамках которого изъяли компьютер. Сам местный житель во всем сознался.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее жителя ДНР задержали за передачу Киеву секретных данных.

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