Генпрокуратура России высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС

Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил генеральной прокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

«Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках шанхайского формата», — сказал Краснов на встрече глав делегаций на форуме генпрокуроров стран ШОС в китайском Сиане.

Он уточнил, что формат взаимодействия в рамках организации позитивно влияет на развитие двусторонних контактов, общую работу прокуроров и взаимную поддержку в иных международных объединениях.

Краснов напомнил древнюю китайскую мудрость, которая гласит, что нужно править государством по закону и исполнять законы ради народа. Он отметил, что эти слова в полной мере отражают «суть работы прокурорских служб».

В сентябре президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Красновым, глава государства поблагодарил ведомство за соблюдение законности в оборонно-промышленном секторе.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о рисках распространения оружия из зоны СВО.