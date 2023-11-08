В правительстве не поддержали проект о переходе на четырехдневку для многодетных семей

Комиссией российского правительства по законопроектной деятельности не была поддержана инициатива ЛДПР о переводе многодетных работников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом, ссылаясь на проект отзыва правительства, сообщает ТАСС.

Законопроект был подготовлен депутатами Госдумы от ЛДПР, а затем в начале августа этого года направлен в правительство России. Предлагалось дополнить российское трудовое законодательство новой нормой для работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. До достижения младшим из детей возраста 14 лет рабочая неделя для таких работников не может продолжаться более 32 часов.

В правительстве считают, что принятие такой инициативы приведет к негативному влиянию на нормальный ход работы организаций в связи с тем, что работодателям во время отсутствия многодетных работников необходимо будет искать новых сотрудников. Кроме того, материалы к законопроекту не позволяют оценить социально-экономические последствия подобных изменений.

Поэтому, отмечается в документе, правительство не поддерживает представленный законопроект.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в России необходимо ввести фиксированную выплату к пенсии для жителей старше 70 лет, если в течение жизни они воспитывали троих и более детей.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.