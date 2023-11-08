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Посольство Индонезии в РФ надеется на возобновление авиасообщения до конца года

Посольство Индонезии заявило о скором возобновлении авиасообщения с РФ

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Shutterstock

Авиакомпания «Россия» завершает согласование необходимых условий для возобновления авиасообщения с Индонезией, переговоры по этому вопросу между странами вошли в финальную стадию. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве Индонезии в Москве.

Там уточнили, что перелеты начнутся до конца 2023 года.

«Посольство с нетерпением ожидает <…> восстановления прямого авиасообщения между РФ и Индонезией», — уточнили в диппредставительстве.

В посольстве РФ в Джакарте отметили, что вопрос о запуске прямого авиасообщения между Россией и Индонезией находится «на стадии обсуждения».

В мае в российском посольстве сообщили о проработке прямого авиасообщения с Индонезией. По данным диппредставительства, сейчас на Бали находится более 40 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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