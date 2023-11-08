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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Сирены звучат в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены включились в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях страны.

Позже стало известно, что возле Кривого Рога повредили инфраструктурный объект. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он не уточнил, какой именно инфраструктурный объект поврежден в результате атаки.

В контролируемом Киевом городе Запорожье также произошла серия взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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