В ВОЗ заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью

Палестинцы, проживающие в секторе Газа, ежедневно нуждаются в объеме гуманитарной помощи, который можно разместить в 500 грузовиках. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил в интервью панарабскому телеканалу «Аль-Джазира».

По его словам, для облегчения страдания населения сектора Газа необходимо, чтобы каждый день в анклав прибывали 500 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Ранее глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что Израиль не пойдет на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены заложники.

7 ноября Галант заявлял, что в данный момент в секторе Газа невозможно ввести гуманитарные паузы. Галант назвал палестинский анклав «крупнейшей террористической базой» в мире и указал, что временное прекращение огня произойдет только после освобождения 240 заложников движения ХАМАС.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль допускает тактическое прекращение огня со стороны своих военных в секторе Газа в гуманитарных целях.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».