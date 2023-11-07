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В ДНР сообщили об увеличении пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: число жертв при обстреле ВСУ Донецка выросло до 20

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FotograFFF/Shutterstock

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск возросло до 20. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в СЦКК.

«По состоянию на 20:30 (мск — «Газета.Ru»), по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек», — сказано в сообщении.

7 ноября в ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.

Отмечалось, что в результате обстрела со стороны украинских военных ранены пять человек получили ранения в центре Донецка. В центральном районе города, где расположены транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, прозвучало не менее трех взрывов.

До этого Министерство обороны РФ заявляло, что российские военные за сутки отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении. По данным ведомства, военные нанесли поражение украинским солдатам в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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