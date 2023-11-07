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Музей Победы представил около 50 агитплакатов времен войны на Красной площади

На Красной площади завершилась выставка, посвященная параду 1941 года

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

На Красной площади завершилась трехдневная выставка, посвященная параду 7 ноября 1941 года. Там был организован музей под открытым небом с настоящей военной техникой, макетами жилых домов времен начала Великой Отечественной войны и актерами, которые разыгрывают сцены бытовой жизни ноября 1941 года, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Отмечается, что для создания декораций были использованы оцифрованные плакаты из фондов Музея Победы. Всего Музей Победы передал около 50 оцифрованных агитплакатов времен Великой Отечественной.

«Это работы Кукрыниксов, Петра Мальцева, Николая Долгорукова и многих других художников, а также плакаты из серии «Окна ТАСС». Они были выпущены в первый, самый сложный период войны и призывали на борьбу с врагом и вселяли веру в Победу у советских граждан. Плакаты помогли воссоздать атмосферу 1941 года, и посетители словно оказывались на улицах столицы, на защиту которой встала вся страна», — рассказали в Музее Победы.

На Красной площади также прошли театрализованные представления о жизни простых граждан в период решающих событий осени 1941 года. Посетителям показали военную технику времен Великой Отечественной войны из Музея техники Вадима Задорожного: танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое. Кроме того, гости могли спеть в караоке песни военных лет. Музей Победы также передал записи этих композиций для выставки.

Напомним, Музей Победы принимает участие в создании интерактивного музея под открытым небом уже второй год. Продюсер и художественный руководитель выставки — генеральный директор Студии «ВоенФильм» народный артист РФ Игорь Угольников.

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