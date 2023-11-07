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В МИД Украины призвали не считать выполненные для переговоров о вступлении в ЕС условия

Кулеба: невыполнение Киевом условий не скажется на диалоге по вступлению в ЕС

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать количество условий Еврокомиссии, которые Украина выполнила для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, в Еврокомиссии «не мыслят такими категориями», и для структуры неважно, сколько условий из поставленных семи выполнила Украина. Так он прокомментировал публикации прессы о том, что Киев сумел соблюсти четыре условия.

«Когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы отводим дискуссию от главного, от того, есть результат, или нет результата. У меня есть основания считать, что результат будет», — заявил глава украинского МИД.

Политик также назвал «разгоны» информации о количестве выполненных условий попыткой превратить приближающуюся победу в предательство.

О том, что Еврокомиссия даст формальную рекомендацию начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, писал Bloomberg. Ожидается, что заключение ЕК будет опубликовано 8 ноября, после чего его должны будут одобрить на саммите ЕС в декабре.

Ранее в МИД Украины заявили о движении в ЕС «на крейсерской скорости».

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