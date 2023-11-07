Названо число нелегалов, высланных из России в 2023 году

Во время операции «Нелегал-2023» из России депортировали около 15 тыс. нелегальных мигрантов. Такой показатель озвучила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ее слова приводит портал «МВД Медиа».

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — сообщила Волк.

В МВД уточнили, что за время операции было открыто порядка 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, торговлей наркотиками, оружием и нелегальным пересечением границы. Кроме того, полиция выявила 447 граждан, находившихся в розыске на территории России и за рубежом.

Операцию «Нелегал-2023» проводили в два этапа с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября текущего года. Всего за это время правоохранители успели зарегистрировать около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в России.