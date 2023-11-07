Россиянку не пустили в самолет до Сочи, хотя у нее был билет

Жительницу Екатеринбурга не посадили на самолет, следовавший в Сочи, так как на борту не осталось мест. При этом билет на рейс свердловчанка приобрела заблаговременно. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 6 ноября на рейсе «Уральских авиалиний». Как рассказала жительница Екатеринбурга, она подошла к стойке регистрации за 15 минут до окончания регистрации, но ей отказали в процедуре и направили искать представителей авиакомпании.

«Долго искали, нашли в итоге! Нам сказали, что просто нам не хватило места! Как может не хватить места, если у нас за месяц куплены билеты? Мы были в шоке», — поделилась женщина.

Авиакомпания предложила свердловчанке улететь на следующем рейсе, который был через три часа, женщина приняла это предложение.

Представитель «Уральский авиалиний» сообщил, что по факту случившегося проводится проверка. Также проверку проведет Уральская транспортная прокуратура.

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