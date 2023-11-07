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С шеи московского офицера сорвали золотую цепь с крестом

В Москве неизвестные сорвали с шеи у офицера золотую цепь с крестом

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Shutterstock

В Москве неизвестные сорвали у офицера с шеи золотую цепь с крестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошел возле станции метро «Белорусская», откуда выходил офицер. К нему подошли двое неизвестных мужчин азиатской внешности. Вскоре диалог перерос в потасовку.

В результате произошедшего один из неизвестных сорвал с шеи офицера золотую цепь с крестом. После этого мужчины скрылись. Пострадавший оценил ущерб в 300 тысяч рублей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленников ищут», — рассказал источник, передает РИА Новости.

Ранее в Волгограде подросток упрекнул прохожего в пьянстве и ограбил его.

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