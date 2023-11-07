В Сбере сообщили о самой мощной хакерской атаке

Около двух недель назад Сбер отразил наиболее мощную в истории банка DDоS-атаку. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф, пишет ТАСС.

«Она (атака — «Газета.Ru») была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», — пояснил он.

Глава Сбера уточнил, что банк сталкивается с примерно десятью атаками каждый месяц. Однако хакеры еще ни разу не смогли пробить даже первый из трех контуров защиты банка.

Однако в последний раз, судя по всему, работали новые хакеры, почерк их был неизвестен, отметил Греф.

«То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы», — заключил Греф.

До этого сайт оператора платежной системы «Мир» — Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) подвергся кибератаке. Тем не менее это никак не повлияло на его работу. Представитель НСПК заявил, что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно, так как сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет.

Ранее сайт Банка Финляндии стал недоступен за пределами страны из-за кибератаки.