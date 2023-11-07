При обстреле ВСУ ранены пять человек в центре Донецка. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в центральном районе города, где расположены транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, прозвучало не менее трех взрывов.

По данным местных пабликов, прилет пришелся по Буденному району города. Пострадало здание, людей достают из-под завалов. Также после прилета начался пожар.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные за сутки отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении.

По данным ведомства, военные нанесли поражение бойцам ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Уточняется, что суммарные возвратные и безвозвратные потери украинских военных на указанном направлении составили до 245 бойцов.

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали в зоне спецоперации две бронированные машины украинской стороны.

Ранее в ДНР от обстрела ВСУ пострадал подросток.