При реставрации самарского Храма Вознесения пострадали трое мужчин

В Самаре во время реставрации Храма Вознесения обрушились строительные леса, пострадали три человека. Об этом сообщает »Самара №1».

По информации СУ СК России по региону, инцидент произошел 7 ноября на улице Степана Разина, где проходила реставрация храма. Во время проведения работ произошло обрушение строительных лесов. Причиной стали допущенные во время деятельности нарушения.

В результате повреждения получили трое мужчин, сообщает ведомство. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В медицинском учреждении им оказывается вся необходимая помощь.

До этого стало известно, что рабочие, которые сорвались с 17-го этажа на стройке в Южно-Сахалинске, получат выплаты от работодателя на восстановление после полученных травм.

Ранее в Москве рабочие застряли в строительной люльке на 37-м этаже.