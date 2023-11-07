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При реставрации самарского Храма Вознесения пострадали трое мужчин

В Самаре трое мужчин пострадали из-за обрушения строительных лесов у храма

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СУ СК России по Самарской области ' class="item-image" >
Телеграм-канал СУ СК России по Самарской области

В Самаре во время реставрации Храма Вознесения обрушились строительные леса, пострадали три человека. Об этом сообщает »Самара №1».

По информации СУ СК России по региону, инцидент произошел 7 ноября на улице Степана Разина, где проходила реставрация храма. Во время проведения работ произошло обрушение строительных лесов. Причиной стали допущенные во время деятельности нарушения.

В результате повреждения получили трое мужчин, сообщает ведомство. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В медицинском учреждении им оказывается вся необходимая помощь.

До этого стало известно, что рабочие, которые сорвались с 17-го этажа на стройке в Южно-Сахалинске, получат выплаты от работодателя на восстановление после полученных травм.

Ранее в Москве рабочие застряли в строительной люльке на 37-м этаже.

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