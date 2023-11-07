Уволенный за русский язык таксист из Киева ответил на оскорбления

Уволенный за разговор на русском языке таксист из Киева ответил на оскорбления, назвав своих пассажирок «больными и неадекватными». Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

По его словам, пассажирки, севшие к нему в машину, «передергивали, лезли на рожон из-за языка». В результате он принял решение высадить их, поскольку они вели себя неадекватно.

«Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал», — сказал он.

До этого сообщалось, что на Украине женщины устроили скандал после того, как водитель такси отказался общаться на украинском языке. Инцидент произошел в Киеве. Две женщины сели в такси и потребовали, чтобы мужчина за рулем не разговаривал на русском языке. После этого таксист предложил им покинуть машину и отменить поездку. В ответ на это женщины начали протестовать, и мужчина выставил вещи пассажирок из багажника на бордюр. В результате таксист отменил поездку.

Ранее в киевском университете русские книги приравняли к опасным вирусам.