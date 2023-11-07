«Поезд Победы» в 2023 году побывал в 110 городах России

Интерактивная выставка «Поезд Победы» завершила свое путешествие в 2023 году. С января по ноябрь уникальная экспозиция побывала в 110 городах страны, проехав более 50 тыс. километров. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Поезд выехал в январе из Москвы, где состоялась торжественная презентация нового вагона о трех военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова рассказала, что смогла три раза посетить «Поезд Победы». По ее словам, это проект, где можно получить уникальный иммерсивный опыт, отправиться в прошлое и попробовать ощутить, через что прошел народ в борьбе с нацизмом. Замминистра указала, что проект важен для сохранения исторической правды.

По словам директора РЖД по коммуникациям — главы департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрия Нагорных, в этом году проект старался охватить как можно больше регионов, чтобы возможность окунуться в историю была у жителей даже самых отдаленных уголков России. Так, по его словам, из 110 остановок поезда впервые он побывал в 70 населенных пунктах 13 субъектов.

«Музей на колесах, оснащенный современным мультимедийным оборудованием, позволяет погрузиться в события военных лет максимально реалистично, вызывает эффект присутствия», — добавил Нагорных.

Финальным городом в маршруте поезда в 2023 году стал Серов. Он ожидал состав несколько лет.

С 2020 года свыше 900 тыс. человек смогли посмотреть выставку вживую, включая жителей Белоруссии, еще столько же посетили виртуальный тур на сайте.

В июле 2023 года со школьниками-участниками проекта «Поезд памяти» встретился мэр Москвы Сергей Собянин.