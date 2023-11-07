В Госдуме оценили идею передачи долгов по алиментам государственным органам

В России вряд ли получится ввести государственную гарантию на выплату долгов по алиментам, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Особенно маловероятной такая возможность выглядит на фоне дефицита бюджета на ближайшие три года, отметила она в беседе с телеканалом «360».

Ввести в России госгарантию на выплату по алиментам предложил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его задумке, если приставы уже полгода не могут взыскать с человека долги по алиментам, то часть суммы начнет выплачивать государство.

По мнению Бесараб, при сегодняшней ситуации это вряд ли осуществимо. Она также напомнила о принятом ранее в России решении помогать нуждающимся неполным семьям. Так, на поддержку могут рассчитывать семьи, в которых доход на одного члена ниже прожиточного минимума.

«И вот из этого выросло наше единое детское пособие. Сегодня уже неважно — полная семья или неполная. На сегодняшний день почти 10 миллионов семей с детьми получают единое детское пособие», — добавила депутат.

Сформированный государством алиментный фонд для выплаты долгов есть в некоторых странах. Однако в России такой фонд не сформирован, так как в стране делают акцент на поддержке семей и выплате единого детского пособия, подчеркнула Бессараб.

За задержку выплаты алиментов в России предусмотрены меры вплоть до уголовной ответственности, действует запрет выезда за границу, управления автомобилем, напомнила депутат.

Напомним, также она призывала увеличить размер единого детского пособия, чтобы эта сумма позволяла семьям выйти из-за черты бедности.

В Минтруде ранее сообщали, что в этом году единое пособие для нуждающихся семей в общей сложности смогут получить 10 млн детей и беременных женщин.