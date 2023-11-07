В смерти помощника Залужного увидели признаки умышленного убийства

На Украине следователи нашли признаки умышленного убийства помощника главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона Украины.

По данному признаку завели уголовное дело. Помимо умышленного убийства после трагедии возбудили еще и дело о незаконном хранении оружия.

Накануне в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату помощнику главкому ВСУ подарил коллега.

В МВД Украины сначала назвали взрыв у помощника Залужного несчастным случаем. Советник МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что эта граната была подарком. Человека, который преподнес подарок, опросили силовики. В коробке была бутылка алкоголя и шесть гранат.

в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату помощнику главкому ВСУ подарил коллега.

«Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые», — пояснила Рева.

По ее словам, гранаты направлены на экспертизу.

Ранее политолог заявил о «реальных шансах» Залужного стать преемником Зеленского.