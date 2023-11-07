Путин обсудит с правительством меры по борьбе с раком

Президент РФ Владимир Путин примет участие в совещании с членами правительства 8 ноября, на котором обсудят ряд тем, главная из которых — меры по борьбе с онкозаболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«8 ноября Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — меры по борьбе с онкологическими заболеваниями», — говорится на официальном сайте российского президента.

По данным пресс-службы, во время совещания Путин заслушает доклады главы Минздрава Михаила Мурашко и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.

Отмечается, что помимо мер борьбы с раком, президент вместе с членами правительства рассмотрят ряд текущих вопросов.

До этого Путин встретился с обновленным составом Общественной палаты. Во время встречи затрагивались различные вопросы, в частности — проблема абортов, которую российский лидер назвал острой для страны.

Ранее стало известно, что 9 ноября Путин посетит Казахстан.