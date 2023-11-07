Годовалого ребенка придавило упавшим шкафом

Из квартиры во Всеволожском районе Ленобласти госпитализирован годовалый ребенок, на мальчика упал шкаф. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел в поселке Бугры, в скорую помощь обратились родители годовалого мальчика, ребенка придавило рухнувшим на него шкафом.

Мальчик был госпитализирован в Токсовскую больницу, характер и степень тяжести полученных травм уточняются. Обстоятельства инцидента также проверяют правоохранительное органы.

Ранее в Орлове школьница получила травмы лица из-за падения хоккейных ворот.