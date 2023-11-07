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Врач рассказал, при каком количестве родинок возрастает риск развития рака кожи

Врач Астраханцев: у людей с более чем 50 родинками велик риск развития рака кожи

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Alessandra Sarti/Global Look Press

У людей с более чем 50 родинками повышается риск развития меланомы (агрессивного вида рака кожи). Об этом в интервью РИАМО сообщил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. По его словам, данной категории граждан следует тщательнее защищать кожные покровы от воздействия ультрафиолета, используя крем с высоким индексом SPF-защиты.

«Крем должен наноситься за 20-30 минут до выхода на солнце и регулярно обновляться каждые два часа или после купания. Это поможет уменьшить воздействие вредных ультрафиолетовых лучей на кожу и снизить риск развития меланомы», — сказал Астраханцев.

Также врач посоветовал отдыхать на пляже утром с 7:00 до 10:00 и вечером после 17:00, когда солнечная активность не так велика.

До этого Астраханцев посоветовал проводить самоосмотр родинок не реже одного раза в месяц. По его словам, особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, поскольку у них риск появления злокачественных новообразований кожных покровов выше.

Ранее онколог рассказала, какие проблемы с кожей могут быть признаком рака.

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