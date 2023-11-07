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Волонтеры нашли девочку, которая ранее пропала в Кировской области

В Кирове нашли школьницу, которая пропала накануне

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Лиза Алерт

В Кирове волонтерам удалось отыскать девятилетнюю девочку, которая потерялась ранее. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по региону.

Добровольцы не поделились подробностями того, как нашли ребенка. Известно, что девочка жива.

Школьница пропала накануне. По информации волонтеров, она вышла из дома и не вернулась. Поиски продолжались всю ночь и осложнялись тем, что в районе, где потерялась пропавшая, находится много заброшенных зданий и оврагов. Все эти места осмотрели, но найти ребенка там не удалось.

В поисках принимали участие 50 человек. К мероприятию приобщили в том числе и кинологов.

Ранее на Урале, недалеко от перевала Дятлова, пропали туристы.

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