Четырехлетняя девочка съела 40 таблеток витаминов из аптечки матери

В Челябинске четырехлетняя девочка добралась до аптечки родителей и съела упаковку рыбьего жира. Об этом сообщает пресс-служба Детской городской клинической больницы №8 на официальной странице во «ВКонтакте».

Ребенка, игравшего на кухне с полупустой банкой из-под витаминов Omega-3, обнаружила мать, пересчитала оставшиеся капсулы и поняла, что ее четырехлетняя дочь съела как минимум сорок таблеток витаминов.

Напуганные родители немедленно вызвали скорую помощь, девочка была доставлена в детскую больницу Челябинска, в ходе обследования врачи не выявили признаков отравления или интоксикации.

В подобных случаях последствием приема большого количества рыбьего жира могут стать проблемы с ЖКТ, более серьезных последствий для здоровья прием этого витамина не принесет, отметили медики. Состояние девочки стабильное, она не нуждается в дальнейшем лечении.

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