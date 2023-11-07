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Россиянам рассказали, как часто травмы родинок приводят к раку

Онколог Астраханцев: травмы родинок не всегда приводят к раку

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Depositphotos

Утверждение о том, что травма родинки непременно должна привести к раку, является заблуждением. Об этом в беседе с РИАМО сообщил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. По его словам, повреждения этих кожных образований могут вызвать такие неприятные последствия, как кровотечение, шрамы, попадание инфекции, но далеко не всегда приводят к онкологическим заболеваниям.

«Представьте, что у вас есть документ, который вы отсканировали и распечатали. Затем вы продолжаете делать эту процедуру с каждой новой копией. После 15-й перепечатки текст, вероятно, будет нечитабельным. То же можно сказать и о родинках: каждый раз после повреждения они восстанавливаются, но при постоянных хронических повреждениях существует риск их восстановления с патологиями», — рассказал Астраханцев.

В случае повреждения родинки специалист посоветовал не паниковать, но не откладывать при этом визит к онкологу для гистологического анализа новообразования.

До этого Астраханцев отмечал, что проводить самоосмотр своих родинок следует не реже одного раза в месяц. По его словам, особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, поскольку у них риск появления злокачественных новообразований кожных покровов выше.

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