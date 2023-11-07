Самолет сел в Тель-Авиве под ракетным обстрелом

Пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al во время посадки в Тель-Авиве попал под ракетный обстрел. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Boeing 737 следовал из Тбилиси в аэропорт Бен-Гурион 5 ноября.

«Пилотам пришлось сажать самолет «по-боевому», в момент ракетного обстрела Тель-Авива и работы «Железного купола»», — утверждается в публикации.

27 октября сообщалось, что силы палестинского движения ХАМАС нанесли удары по израильскому городу Тель-Авиву.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Газе рассказали, сколько людей покинули свои дома из-за атак Израиля.