В Самарской области мужчина устроил стриптиз в магазине

В Самарской области мужчина ворвался в магазин и разделся. Об этом сообщает TVSAMARA.ru.

Инцидент произошел в одной из торговых точек Тольятти. Неизвестный подошел к отделу с алкогольной продукцией, где у него, наиболее вероятно, возник конфликт с одной из работниц.

После этого он остановился, расстегнул штаны и продемонстрировал женщине половой орган. Когда сотрудница отвернулась и стала что-то ему говорить, неизвестный оделся и ушел.

На данный момент неизвестно, задержали ли дебошира. Об обращении представителей магазина в правоохранительные органы также не сообщается.

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