Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Самарской области мужчина устроил стриптиз в магазине

В магазине Тольятти поймали мужчину, который устроил стриптиз перед женщиной

close
100%
pro_163/Telegram

В Самарской области мужчина ворвался в магазин и разделся. Об этом сообщает TVSAMARA.ru.

Инцидент произошел в одной из торговых точек Тольятти. Неизвестный подошел к отделу с алкогольной продукцией, где у него, наиболее вероятно, возник конфликт с одной из работниц.

После этого он остановился, расстегнул штаны и продемонстрировал женщине половой орган. Когда сотрудница отвернулась и стала что-то ему говорить, неизвестный оделся и ушел.

На данный момент неизвестно, задержали ли дебошира. Об обращении представителей магазина в правоохранительные органы также не сообщается.

Ранее певец Филипп Киркоров станцевал стриптиз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий