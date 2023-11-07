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Врач рассказал, как часто нужно проводить самоосмотр родинок

Онколог Астраханцев: проводить самоосмотр родинок следует один раз в месяц

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Alessandra Sarti/Global Look Press

Проводить самоосмотр своих родинок следует не реже одного раза в месяц. Такую рекомендацию в интервью РИАМО дал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. По его словам, особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, поскольку у них риск появления злокачественных новообразований кожных покровов выше.

«Для начала, ознакомьтесь с общим видом своих родинок. Они должны быть одного размера и формы, без каких-либо изменений. Если на фоне обычных родинок выделяется крупная родинка неестественной формы, это может быть сигналом наличия злокачественного новообразования», — отметил Астраханцев.

В случае обнаружения подозрительной родинки врач призвал не паниковать, но не затягивать при этом визит к онкодерматологу для проведения исследований.

Врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ольга Машкова до этого отмечала, что из родинок возникают 20-30% меланом. При травмировании, воспалении, боли или в случае, если края родинки стали нечеткими, она посоветовала обратиться за помощью к специалисту.

Ранее врачи разработали способ диагностики рака кожи в домашних условиях.

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