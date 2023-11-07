Автоэксперт назвал минусы покупки электромобилей в России

В России не очень популярны электромобили, что объясняется особенностями климата, считает автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Из-за длительной зимы и частой холодной погоды батарейки в таких машинах садятся слишком быстро, что в целом делает их использование неудобным, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

«На холоде батарейки теряют емкость довольно сильно. Заявленный пробег в 200-250 километров на 20-градусном морозе снизится до 20 километров», — пояснил автоэксперт.

Еще одна причина, по которой в России плохо продаются электрокары, он назвал слишком долгий процесс зарядки. Это занимает в разы больше времени, чем заправка бензином, пояснил Субботин.

Кроме того, влияет и фактор слишком дорогого электричества. Если один киловатт стоит 25 рублей, то это уже дороже бензина, пояснил он.

Также автоэксперт прокомментировал новости о запуске в Германии более дешевых электромобилей Tesla. По его словам, удешевят машины благодаря замене комплектации.

«Илон Маск выпускает разные автомобили — и дорогие, и дешевые, — добавил он. — И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. Гораздо больше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания».

Напомним, по данным московских властей на конец октября, в городе насчитывалось около 5 тыс. легковых машин на электротяге и 220 городских зарядных станций. По прогнозу, этот показатель достигнет 315 тыс. машин, или 6,8% от парка легковых автомобилей.

Руководители таксопарков отмечают, что широкому использованию электромобилей в такси мешают проблемы с количеством зарядных станций, дороговизна электрических машин и проблемы с их обслуживанием.