Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о своем переизбрании на должность главы кредитной организации. Об этом пишет РИА Новости.

Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Грефа на пост главы организации на четырехлетний срок.

В сентябре Греф отмечал, что следующий год будет позитивным для Сбербанка. Кредитная организация по итогам января-августа 2023 года заработала 999 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам.

Герман Греф отметил, что кредитный портфель корпорации вырос почти на 18% с начала года. В то же время в августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне. Также Греф заявил, что Сбер поднял ставки по вкладам – максимальная ставка поднялась до 12%. В результате средства физических лиц выросли почти на 2% за прошедший месяц, уточнил глава Сбера.

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