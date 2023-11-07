Студент полгода прожил незамеченным под лестницей в торговом центре

Студент из Китая полгода прожил незамеченным под лестницей в торговом центре, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, мужчина установил под лестницей палатку, а также небольшой письменный стол и офисный стул. Кроме того, китаец заряжал ноутбук и телефон от розеток в торговом центре и старался оставаться незамеченным. Впрочем, один из охранников все-таки обратил внимание на странного посетителя, а затем обнаружил его «логово».

Китаец признался охраннику, что живет под лестницей, потому что ему нужно тихое и укромное место, где он может подготовиться к вступительным экзаменам в институт. Мужчине разрешили остаться, но при условии, что после экзаменов ему все-таки придется покинуть торговый центр.

Однако студент нарушил свое обещание и был арестован. После того, как эта история разошлась по интернету, люди поделились на два лагеря. Часть комментаторов назвала китайца «паразитом», другие же оценили его способность оставаться незамеченным и экономить на аренде.

Ранее в Гонконге школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.