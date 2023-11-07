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В Дагестане спасли медвежонка, которого хотели продать в ресторан

«КП»: спасенного от дагестанских браконьеров медвежонка перевезли в Волгоград

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ЗООЦЕНТР «ДИНО»/VK

В Дагестане спасли медвежонка, которого хотели использовать в фотобизнесе, а после — продать в ресторан. Об этом сообщает kp.ru.

Теперь он переехал в волгоградский зооцентр «Дино». По данным газеты, животное назвали Бурушка. До этого браконьеры держали его на цепи, ему приходилось спать на бетонном полу и есть только хлеб.

«Жил он на территории конюшни и сильно пахнет конским потом. Что говорит о состоянии лошадей, наши ухоженные копытные соседи из Солнечной долины и близко так не пахли, как сейчас пахнет медвежонок с конюшни», — рассказали сотрудники зооцентра.

В ситуацию вмешалось минприроды Дагестана, сотрудники которого попросили зоозащитников из махачкалинского «Эколайн» спасти медвежонка. Теперь животное будет проходить реабилитацию.

«Сейчас наша первостепенная задача — реализовать его энергию и интеллект, занимать его, выгуливать. Вот чего-чего, а игры и общение обеспечим в достатке. И еда! Он постоянно ест», — поделились новые опекуны медвежонка.

3 ноября сообщалось, что в ХМАО по решению суда судебные приставы конфисковали четырех медведей, которых содержал индивидуальный предприниматель в культурно-зрелищных целях, допуская при этом многочисленные нарушения. Животные питались без разработки и утверждения кормового рациона, их вольеры, площадь которых была меньше разрешенной, хозяин не убирал, а также не заключал необходимый в таких случаях договор с ветеринаром.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина вышел утром во двор дома и столкнулся с белым медведем.

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