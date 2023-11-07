Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция раскрыла детали спецоперации против банды фальшивомонетчиков

МВД сообщило о проведении свыше 100 обысков у фальшивомонетчиков

Министерство внутренних дел раскрыло детали специальной операции в отношении банды фальшивомонетчиков, организовано больше 100 обысков в квартирах подозреваемых. Об сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.

С 2018 года в преступном сообществе было несколько структурных подразделений, оно действовало на территории семи регионов РФ.

По данным следствия, часть фигурантов наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты, другие занимались оптовым и розничным сбытом.

Подозреваемые в изготовлении поддельных денег организовали работу онлайн-магазина.

В общей сложности силовые ведомства устроили больше 100 обысков в арендованных квартирах задержанных. По месту проживания были изъяты поддельные купюры на сумму более 20 млн рублей, металлическое клише и другие улики.

До этого ФСБ задержала 24 фигуранта по делу крупной группировки фальшивомонетчиков. Расследование в отношении задержанных сейчас ведется.

Ранее жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий