Полиция раскрыла детали спецоперации против банды фальшивомонетчиков

Министерство внутренних дел раскрыло детали специальной операции в отношении банды фальшивомонетчиков, организовано больше 100 обысков в квартирах подозреваемых. Об сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.

С 2018 года в преступном сообществе было несколько структурных подразделений, оно действовало на территории семи регионов РФ.

По данным следствия, часть фигурантов наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты, другие занимались оптовым и розничным сбытом.

Подозреваемые в изготовлении поддельных денег организовали работу онлайн-магазина.

В общей сложности силовые ведомства устроили больше 100 обысков в арендованных квартирах задержанных. По месту проживания были изъяты поддельные купюры на сумму более 20 млн рублей, металлическое клише и другие улики.

До этого ФСБ задержала 24 фигуранта по делу крупной группировки фальшивомонетчиков. Расследование в отношении задержанных сейчас ведется.

Ранее жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных.