В России могут вернуть празднование Октябрьской революции

Депутат от КПРФ Анжелика Глазова предложила перенести выходной с Дня России — 12 июня — на День Октябрьской Социалистической революции 7 ноября. Соответствующий законопроект размещен на сайте Госдумы.

Депутат отметила, что лишь 38% россиян помнят правильное название праздника День России, который, по ее словам, для большинства граждан праздником так и не стал.

«Согласно опросу Фонда общественного мнения от 12 июня 2021 года только 33% россиян считают День России праздником, для 50% это просто дополнительный выходной», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нынешний День России празднуется в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете России 1990 года.

Празднование Дня Октябрьской Социалистической революции в России было отменено в 2005 году, когда появился праздник «День народного единства», совпадающий с православным праздником иконы Казанской Божьей матери.

До этого SHAMAN и Мизулина спели гимн России в День народного единства.

Ранее бывший протодиакон Андрей Кураев покинул Россию в День народного единства.