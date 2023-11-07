В соцсетях осудили блогершу за татуировку на лбу с именем бойфренда

В соцсетях раскритиковали блогершу, сделавшую на лбу татуировку с именем своего парня, пишет LADBible.

Блогерша из Англии Анна Стансковски решила по-своему выразить любовь к бойфренду Кевину и сделала татуировку с его именем. В качестве места, на котором будет размещен рисунок, женщина выбрала собственный лоб. После того как работа была закончена, британка оказалась очень довольна увиденным.

Анна поделилась результатом со своими подписчиками, однако те, в отличие от блогерши, татуировке не обрадовались и раскритиковали женщину.

«Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел. Я бы никогда не сделал такую татуировку», — пишут комментаторы.

Некоторые люди поинтересовались у британки, что она будет делать, если они с Кевином расстанутся.

«Все говорят мне, что я пожалею об этом, но каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я просто влюблена в эту татуировку и в своего бойфренда», — ответила Анна.

Ранее итальянка рассказала, что сделала 20 пластических операций, чтобы стать похожей на кошку.