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ФСБ вывезла задержанного замглавы МВД Дагестана на допрос в Москву

Mash: ФСБ вывезла на допрос в Москву замглавы МВД Дагестана и замглавы СУ

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МВД РФ по Республике Дагестан

Задержанного сегодня заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова отвезли на допрос в Москву. Вместе с ним вывезли заместителя начальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова, сообщает Telegram-канал Mash.

«Вместе с заместителем, Далгатом Абдулгапуровым, мужчину уже вывезли на допрос в Москву — работает ФСБ», — пишет Mash, не указывая свой источник.

Задержан ли Абдулгапуров, не уточняется.

По данным канала, Исмаилов недавно вернулся из Азербайджана, куда ездил по личным делам. Должность замглавы МВД Дагестана он занимает с декабря 2019 года.

7 ноября Руфата Исмаилова задержали. У него дома и на работе прошли обыски. По предварительным данным РИА Новости, его подозревают в получении взятки. Официальных заявлений СК РФ пока не было.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.

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