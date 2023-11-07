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В Одессе призывников начали ловить в автобусах

Klymenko Time: cотрудники военкомата Одессы призывают на службу из автобуса

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Станислав Красильников/РИА Новости

Сотрудники военкомата в Одессе провели рейд в общественном транспорте для выявления подлежащих призыву мужчин. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Из остановленного автобуса вывели всех мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, — пассажиры ехали на работу.

«Сами они на ноль [на линию боевого соприкосновения] ехать не хотят», — заявила одна из женщин в адрес военкомов.

Недавно сообщалось, что на Украине принимают в ряды Вооруженных сил людей с психическими расстройствами. Об этом рассказал пленный боец ВСУ.

Мужчина пояснил, что он сам имеет проблемы с психикой, однако военкомат в городе Запорожье (контролируется украинскими властями) отправил его на фронт, предварительно оформив новые документы, в которых не было указано каких-либо ограничений для прохождения службы.

Другой пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что часть украинских военных из-за деятельности волонтеров на передовой пристрастились к наркотическим веществам. Масштабы этого явления, по его словам, велики: больше половины его подразделения употребляли наркотики.

Ранее на Украине призвали считать всех русскоязычных в рядах ВСУ врагами.

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