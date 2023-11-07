Врачи предупредили россиян об опасности мороженого с алкоголем для детей

Для детей опасно мороженое с алкоголем, так как оно может привести к интоксикации и вызвать гипогликемическую кому, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Такое лакомство также грозит формированием алкогольной зависимости, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мороженое с алкоголем продается в розничных сетях, на упаковке оно отмечено знаком «18+». Однако родители не всегда обращают на это внимание, отметила Королева. Однако если угостить ребенка таким лакомством, то это приведет к последствиям для подрастающего организма, подчеркнула она.

«Алкогольные калории на скорости влетают в кровоток, и это уже токсично для здоровья ребенка, — объяснила врач. — Здесь даже малые дозы могут привести к отравлению. У малышей очень высокий риск получить алкогольную интоксикацию и гипогликемическую кому на этом фоне».

Детский организм сильно подвержен влиянию токсинов алкоголя, это может быть губительно для психики и здоровья в целом, а также скажется на будущих зависимостях человека, добавила Королева. Она призвала убрать такое лакомство из продажи.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину Российской Федерации запретить продажу мороженого с алкоголем для несовершеннолетних. Ограничения поддержали в федеральном Росалкогольтабакконтроле.

Правительство ранее поддержало введение минимальных цен на пиво и медовуху.