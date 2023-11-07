В Госдуме предложили помочь метеозависимым россиянам

Депутат Государственной думы Владислав Даванков предложил ввести оповещение о магнитных бурях при помощи СМС-уведомлений в качестве меры поддержки для метеозависимых россиян. Об этом сообщает »Лента.ру» со ссылкой на письмо главе МЧС Александру Куренкову.

«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе», — заявил Даванков.

В своем письме парламентарий сослался на оценки специалистов Минздрава и Российской академии наук (РАН) — по мнению специалистов, сильные магнитные бури вызывают у метеозависимых людей резкие перемены настроения и перепады давления, нарушение сна и другие проблемы со здоровьем.

Даванков предполагает, что подобная услуга должна быть бесплатной, но для получения рассылок граждане должны обращаться в МЧС отдельно.

До этого ученые просчитались в оценках и пропустили мощную магнитную бурю.

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