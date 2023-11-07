Песков посетовал на невозможность помощи Палестине в нужном объеме

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что помощь для Палестины доставляется ограниченно через территорию Египта и не может оказываться в полном объеме.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не единственная страна, помогающая палестинцам.

«Многие страны оказывают помощь Палестине. Но помощь туда доставляется в ограниченном объеме через территорию Египта... К сожалению, в нужном объеме помощь не может быть доставлена», — отметил он.

РФ продолжает контакты, чтобы обеспечить помощь населению Палестины, добавил Песков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение выпустило несколько тысяч ракет по израильской территории и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Как заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, ситуация в секторе Газа переросла в «кризис человечества». По его словам, ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис.

Ранее в Израиле признали необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.