Дети помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который накануне погиб от разрыва гранаты, продолжают находиться в больнице — жизни дочери ничего не угрожает, а сын, перенесший операцию, пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

«Дочь находится в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое», — говорится в публикации.

Ранее супруга Геннадия Частякова заявила, что взрывное устройство сдетонировало, когда ее муж открыл пакет с подарками.

До этого глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами от коллеги.

6 ноября сообщалось, что человеком, передавшим помощнику Залужного взрывное устройство, был старший помощник заместителя главкома ВСУ А.В. Тимченко.

До этого в МВД Украины сообщили, что Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.