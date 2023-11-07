В Сочи спелеолог спустился в пещеру и застрял

В Сочи турист-спелеолог спустился в пещеру Чертова нора и не смог выбраться, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

43-летний мужчина совершал спуск в пещеру Чертова нора в каньоне реки Агуры возле водопада вместе с напарницей. Туристы отправились в пещеру ночью 6 ноября.

На следующее утро женщина сумела выбраться на поверхность и сообщила спасателям, что в ее приятель не поднялся наверх и она не может установить с ним контакт, женщина также вызвала на помощь друга спелеолога.

Спасатели, прибывшие на место, по тросам спустились по узкому проходу в пещеру и помогли застрявшему спелеологу выбраться на поверхность.

Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку.